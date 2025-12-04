„Eleganța vârstei” – locul unde pasiunea pentru dans nu are limită de vârstă

Membrii clubului de dans „Eleganța vârstei” s-au reunit din nou într-o atmosferă caldă, plină de voie bună și mișcare. Activitatea a continuat tradiția momentelor frumoase în care dansul devine o punte între generații, dar și o modalitate de a menține sănătatea fizică și mentală.

Participanții au dansat cu entuziasm dansurile deja îndrăgite, care au devenit parte din ritmul nostru de întâlniri bilunare. Muzica, energia și buna dispoziție au transformat sala într-un spațiu în care fiecare pas a adus un plus de vitalitate, iar fiecare zâmbet a creat legături mai puternice între participanți.

Un moment aparte al activității a fost inițierea în noi mișcări coregrafice inspirate din melodia „Maria”, interpretată de trupa Akord. Participanții au primit cu interes și curiozitate noile elemente, demonstrând încă o dată că pasiunea pentru dans nu ține cont de vârstă, iar dorința de a învăța ceva nou rămâne mereu vie.

Sofia Sîrbu, bibliotecar principal a menționat: „Pentru noi, aceste întâlniri nu sunt doar despre dans, ci și despre comunitate. De fiecare dată când ne reunim, simțim cum se consolidează legăturile dintre participanți și cât de mult contează pentru fiecare momentele de socializare, mișcare și relaxare. ‘Eleganța vârstei’ ne arată că bucuria de a trăi se poate exprima frumos prin pași de dans, indiferent de vârstă.”