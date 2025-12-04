Droguri de 200.000 de lei depistate la un bărbat de 42 de ani din Drochia

Angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza informațiilor operative privind consumul și comercializarea drogurilor, au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, locuitor al raionului, anterior cercetat pentru infracțiuni similare.

În timpul percheziției au fost depistate și ridicate droguri de origine vegetală, în valoare estimată la 200.000 de lei, precum și accesorii destinate consumului acestora. Drogurile și obiectele ridicate au fost transmise spre expertiză la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP.

Polițiștii continuă măsurile speciale de investigație pentru identificarea și documentarea altor persoane implicate în traficul de droguri. (Foto: simbol)