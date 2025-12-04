De la 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, =ndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Modificările sunt incluse în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care a fost aprobat astăzi de către Guvern.

Aceasta îmseamnă o majorare cu 130 la sută față de anul 2021. Vă reamintim că, începând cu anul 2022, Guvernul oferă și indemnizația lunară pentru îngrijirea copiilor de până la doi ani în sumă de 1 000 de lei.