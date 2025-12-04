De la 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei

De către
OdN
-
0
146
Salonul pentru nou-născuți

Începând cu data de  1 ianuarie 2026, =ndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Modificările sunt incluse în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  pentru anul 2026, care a fost aprobat astăzi de către Guvern.

Aceasta îmseamnă o majorare cu 130 la sută față de anul 2021. Vă reamintim că, începând cu anul 2022, Guvernul oferă și indemnizația lunară pentru îngrijirea copiilor de până la doi ani în sumă de 1 000 de lei.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentDroguri de 200.000 de lei depistate la un bărbat de 42 de ani din Drochia
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.