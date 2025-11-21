Campania „Fii vocea care oprește violența în școală!” prinde viață la Colegiul „Mihai Eminescu” / VIDEO

În perioada 17–19 noiembrie 2025, în Colegiul „Mihai Eminescu” s-a desfășurat campania de informare „Fii vocea care oprește violența în școală!”, organizată de profesoara Mitrofan Tatiana. Activitățile au avut drept scop prevenirea și combaterea violenței școlare, dar și sensibilizarea elevilor cu privire la importanța respectului reciproc.

Pe parcursul celor trei zile, elevii colegiului s-au implicat activ în mai multe acțiuni tematice. Printre acestea s-a numărat Galeria posterelor „Violența nu este putere”, unde copiii au transmis mesaje vizuale puternice împotriva agresivității.

De asemenea, s-a desfășurat seminarul informativ „Bullyingul – problemă școlară modernă”, realizat în colaborare cu profesoara Braniște Iuliana, la care au participat și elevii clasei a 9-a de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca. Campania a inclus și Ziua Respectului, un moment dedicat promovării armoniei și empatiei în rândul elevilor.

Prin această inițiativă, cadrele didactice au urmărit dezvoltarea unei atitudini de acceptare, grijă și protecție între copii. Mesajul final al campaniei a fost unul ferm: toți elevii merită un mediu sigur, iar în colegiu se spune răspicat NU bullying-ului.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord".

Reporter MoJo: Marian Ceban