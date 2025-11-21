Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO

Elevii Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Soroca au participat recent la trei sesiuni dedicate egalității de gen și accesului la justiție. Activitățile au fost organizate de Varvara Pereteatcu, specialistă în protecție și educație civică la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA.

Discuțiile au avut loc într-un format interactiv. Elevii au lucrat în grupuri, au analizat situații reale și au vorbit despre modul în care stereotipurile de gen influențează comportamentele de zi cu zi. Ei au identificat mesaje discriminatorii și au învățat cum pot reacționa atunci când observă o nedreptate.

Varvara Pereteatcu le-a explicat tinerilor cum funcționează sistemul de protecție. Elevii au aflat care sunt instituțiile la care pot apela în caz de violență, hărțuire, exploatare sau discriminare. Ei au discutat despre rolul poliției, al serviciilor sociale și al organizațiilor neguvernamentale. Sesiunile au inclus și informații despre procedurile de raportare, precum și despre importanța solicitării ajutorului la timp.

Participanții au apreciat activitățile pentru modul direct și clar de prezentare. Ei au avut ocazia să pună întrebări și să discute despre experiențele lor. Atmosfera a fost deschisă și prietenoasă, ceea ce i-a ajutat să vorbească liber despre situațiile cu care se confruntă tinerii în comunitate.

Prin aceste sesiuni, Centrul DACIA continuă să promoveze respectul, echitatea și informarea corectă a tinerilor. Organizația contribuie la formarea unei generații care își cunoaște drepturile și știe unde să ceară ajutor atunci când se confruntă cu abuzuri sau discriminare.