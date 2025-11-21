Votat! Consilierii municipali și-au mărit îndemnizația pentru o ședință – de la 1.000 de lei la 1.500 de lei / Video

Peste 40 de chestiuni au fost incluse în orinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului municipal Soroca, care a avut loc astăzi, 21 noiembrie 2025. Majoritatea din acestea au fost votate fără a stârni discuții sau contraverse, cu excepția uneia.

Este vorba despre chestiunea referitoare la modificarea deciziei C/m nr. 4/3 din 01.03.2024 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”. Până la urmă, deși unii consilieri nu au fost de acord cu acestă mărire, cu o majoritate de voturi (18) s-a decis că, îndemnizația consilierilor municipali, pentru o ședință, v-a fi mărită cu 500 de lei – a fost 1.000 de lei, iar de acum încolo aleșii vor fi remunerați cu 1.500 de lei…

Vă propunem să vizionați integral ședința extraordinară a Consiliului municipal Soroca.