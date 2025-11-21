Votat! Consilierii municipali și-au mărit îndemnizația pentru o ședință – de la 1.000 de lei la 1.500 de lei / Video

De către
OdN
-
0
165

Peste 40 de chestiuni au fost incluse în orinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului municipal Soroca, care a avut loc astăzi, 21 noiembrie 2025. Majoritatea din acestea au fost votate fără a stârni discuții sau contraverse, cu excepția uneia.

Este vorba despre chestiunea referitoare la modificarea deciziei C/m nr. 4/3 din 01.03.2024 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”. Până la urmă, deși unii consilieri nu au fost de acord cu acestă mărire, cu o majoritate de voturi (18) s-a decis că, îndemnizația consilierilor municipali, pentru o ședință, v-a fi mărită cu 500 de lei – a fost 1.000 de lei, iar de acum încolo aleșii vor fi remunerați cu 1.500 de lei…

Vă propunem să vizionați integral ședința extraordinară a Consiliului municipal Soroca.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentElevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO
Articolul următorAlexandra Timco – tânăra soroceancă ce reprezintă Moldova în SUA datorită programului FLEX
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.