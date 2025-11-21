Tunete la mijloc de noiembrie: ce fenomen meteo rar a speriat astăzi locuitorii din Republica Moldova?

Astăzi, în mai multe localități din Republica Moldova, oamenii au auzit tunete în timp ce afară era ceață densă și ploaie măruntă — o combinație neobișnuită care i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva asistă la o anomalie meteorologică. Postările și stories-urile au umplut rețelele sociale. Specialiștii spun însă că fenomenul este rar, dar perfect explicabil din punct de vedere științific.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Tunetele au apărut în timpul unui episod de „furtună cu fulgere în strat jos”, cunoscut în meteorologie sub numele de thundersleet sau thunderfog. Practic, fulgerul se formează la altitudine mai mare, acolo unde condițiile sunt potrivite pentru descărcări electrice, dar la sol persistă ceața și un strat de ploaie rece, care nu permit observarea vizuală a fulgerului.

Cu alte cuvinte:

➡️ fulgerul există, dar nu poate fi văzut;

➡️ tunetul ajunge la sol, chiar dacă cerul pare „închis” și fără semne de furtună.

De ce apare tunet în timp de ceață? Explicația pe înțelesul tuturor

Fenomenul apare când sunt întrunite simultan trei condiții atmosferice:

1. Aer cald în altitudine și aer rece la sol

O inversiune termică creează stratul de ceață la sol, în timp ce deasupra, la câteva sute de metri, aerul este destul de cald și instabil pentru a genera descărcări electrice.

2. Nori de tip cumulonimbus formați „ascuns”

Chiar dacă la sol vedem doar gri și ceață, mai sus se poate forma un nor tipic furtunilor. Ceața blochează vizibilitatea, însă procesul electric continuă în interiorul norului.

3. Umiditate extrem de ridicată

Ploaia măruntă, umezeala și ceața creează un mediu în care sunetul se propagă mai puternic și mai clar, ceea ce face tunetul să pară mai aproape decât este în realitate.

Este periculos acest fenomen?

Nu este mai periculos decât o furtună obișnuită, însă poate crea senzația de panică pentru că:

tunetele par bruste și neașteptate ,

fulgerele nu se văd,

oamenii percep combinația dintre ceață și tunet ca pe o „anomalie”.

Meteorologii confirmă că astfel de episoade se pot produce în perioadele cu tranziții rapide de temperatură, precum lunile de toamnă târzie și început de iarnă.

Un fenomen rar, dar nu unic

Republica Moldova s-a mai confruntat cu astfel de evenimente, dar sunt izolate și durează puțin. Ele nu anunță schimbări periculoase ale vremii, dar arată că atmosfera este extrem de instabilă în stratul superior.

Specialiștii spun că instabilitatea climatică tot mai frecventă în regiune poate duce la apariția unor combinații meteo neobișnuite, însă explicabile.

Tunetul auzit astăzi în mijlocul ceții și al ploii nu este o anomalie periculoasă, ci un fenomen meteorologic rar, produs de descărcări electrice în altitudine, în timp ce la sol persistă ceața. Deși poate speria prin aspectul neobișnuit, el are o explicație științifică clară și nu reprezintă un risc mai mare decât o furtună obișnuită.