82 de elevi din Soroca vor participa la testarea competențelor digitale

În raionul Soroca s-au înscris 82 de elevi din opt instituții de învățământ. Elevii au completat online formularul de înscriere. Cei mai mulți înscriși provin de la Liceul Teoretic „Petru Rareș”, unde sunt 66 de elevi. De la Liceul Teoretic „Constantin Stere” participă 2 elevi. Din localități vin 14 elevi, repartizați astfel, Racovăț – 6, Holoșnița – 1, Visoca – 2, Vasilcău – 1, Colegiul Tehnic Agricol – 1 și Liceul Teoretic „Ion Creangă” – 3.Centrele de testare din raion au fost stabilite la Liceul Teoretic „Petru Rareș” și Liceul Teoretic „Constantin Stere”.

Aceste instituții sunt cele mai bine dotate cu echipamente TIC și pot asigura desfășurarea corectă a exercițiului. Testarea va fi organizată pe platforma md.brio.ro, o platformă care garantează confidențialitatea datelor și poate fi accesată de pe calculator, laptop sau tabletă.

Elena Prodan, șefa interimară a Direcției Învățământ Soroca spune că această evaluare reprezintă o oportunitate pentru elevi.

„Consider că este o oportunitate de a evalua nivelul competențelor digitale ale elevilor. Mai mult ca atât, elevii vor primi un certificat care va atesta aceste competențe. Le va servi bine la CV pe viitor. Este o încercare de colaborare internațională, specialiștii TIC fiind de la Compania ,,Brio” din România. Fiind o premieră pentru republică, nu ne putem expune referitor la rezultate, deoarece nu cunoaștem complexitatea itemilor, ci doar timpul de realizare de 90 min. Oricum vom avea posibilitatea să analizăm raportul final și să vedem pe ce loc se poziționează elevii noștri la capitolul competențe digitale.”.

La nivel național, exercițiul se va desfășura în 74 de instituții desemnate ca Centre de Testare. Aproximativ 2200 dintre participanți sunt elevi de clasa a IX-a. În jur de 1000 vin din clasele a XII-a.

Pentru ca totul să decurgă corect, în perioada 19–24 noiembrie au loc instruiri pentru elevi, profesori și manageri. Aceștia învață cum funcționează platforma, ce reguli trebuie respectate și cum se derulează procedura de testare. Pregătirile date sunt necesare pentru a evita erorile tehnice și pentru a oferi elevilor condiții egale.