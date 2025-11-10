Un tată a fost amendat cu 450 lei după ce feciorul său l-a bătut pe alt elev la o școală din Soroca

O altercație între doi elevi de 12 ani, produsă pe terenul sportiv al unei școli din raionul Soroca, s-a soldat cu rănirea unuia dintre ei și cu sancționarea părintelui copilului agresor. Judecătoria Soroca a decis aplicarea unei amenzi contravenționale pentru neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor de educație și instruire.

Potrivit hotărârii instanței, incidentul a avut loc la data de 9 septembrie 2025, în intervalul orelor 10:00–10:30, pe terenul sportiv al unui gimnaziu dintr-o localitate a raionului Soroca. Conflictul verbal dintre cei doi elevi s-a transformat într-o bătaie, în urma căreia unul dintre copii a suferit vătămări corporale medii, conform raportului medico-legal.

Examinarea a arătat că minorul rănit a avut fractură închisă la o mână și echimoze în zona capului și a gâtului, leziuni produse în urma acțiunilor de lovire și cădere.

Cazul a fost semnalat poliției de către spitalul raional, iar ulterior procuratura a dispus pornirea unei proceduri contravenționale în baza articolului 63, alineatul (2) din Codul contravențional – „îndeplinirea necorespunzătoare de către părinte a obligațiilor de educare și instruire a copilului, care a avut ca urmare săvârșirea de către acesta a unei fapte socialmente periculoase”.

În ședința de judecată, părintele copilului a recunoscut vina și a declarat că regretă cele întâmplate, promițând că va fi mai atent în educarea fiului său. El a cerut instanței aplicarea unei amenzi minime, arătându-se dispus să o achite integral.

Instanța a reținut că, deși fapta a fost săvârșită de un minor, răspunderea revine părintelui, care are obligația legală și morală de a asigura comportamentul corect al copilului. În hotărâre se menționează că educația oferită acasă are un rol esențial în prevenirea comportamentelor violente, iar lipsa supravegherii adecvate poate conduce la incidente grave chiar și între copii.

Judecătoria Soroca a dispus aplicarea unei amenzi de 450 de lei, echivalentul a nouă unități convenționale, precum și achitarea cheltuielilor judiciare în sumă de 640 de lei pentru expertizele medico-legale efectuate în cazul ambilor minori.

Totodată, instanța a explicat că amenda poate fi redusă la jumătate dacă este achitată în termen de trei zile lucrătoare. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.