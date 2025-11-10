Într-o săptămână, din 13.785 de solicitări ale ambulanței, 440 au fost inutile

În perioada 3-9 noiembrie curent, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 13785 solicitări, inclusiv 1610 la copii. Din numărul total de solicitări 440 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital 5748 pacienți, dintre care 996 copii au fost transportați la spital, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

Pe parcursul săptămânii, cel mai frecvent a fost solicitată intervenția ambulanței la pacienții cu următoarele urgențe medico-chirugicale: 3580 cardiovasculare, dintre care 51 cu sindrom coronarian acut; 1939 neurologice, inclusiv 221 accidente vasculare cerebrale; 1353 traumatologice; 1343 respiratorii; 119 infecțioase

Menționăm faptul că echipele de asistență medicală urgentă au fost solicitate la 67 accidente rutiere produse pe traseele țării, în urma cărora au avut de suferit 95 persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 78 pacienți, inclusiv 14 copii au fost transportați la spital pentru tratament specializat.

La Serviciul AMUP au fost înregistrate 54 solicitări pe motivul urgențelor generate de agenții fizici, chimici și de mediu: printre care 32 persoane care au suferit combustii, 21 persoane cu mușcături/ințepături de animale/insecte și o persoană diagnosticată cu hipotermie.

Totodată, au parvenit 40 apeluri pe motivul urgențelor toxice de diferită geneză. Echipele AMU au acordat primul ajutor medical la 17 persoane care s-au intoxicat cu medicamente, 8 cu ciuperci, 5 cu monoxid de carbon, 5 cu alte substanțe, 3 cu droguri și 2 cu alcool.

„Pe ambulanță, fiecare secundă contează, iar succesul echipei depinde de coordonarea perfectă și de încrederea între toți membri săi!”