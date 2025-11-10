Tentativă de scoatere nedeclarată din țară a peste 45 de mii de dolari, contracarată la vamă

Funcționarii postului vamal Aeroport, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat tentativa unei nerezidente de a scoate din Republica Moldova mijloace bănești nedeclarate, în sumă de 45 400 dolari SUA.

Femeia, în vârstă de 38 de ani, pasageră pe ruta Chișinău – Paris, a selectat culoarul verde „Nimic de declarat” și a comunicat suplimentar că nu transportă bunuri supuse declarării. În urma controlului bagajului, echipa de control a depistat mijloacele bănești, care nu au fost declarate autorității vamale, așa cum prevede legislația în vigoare.

Mijloacele financiare au fost ridicate, iar cazul a fost transmis Direcției urmărire penală a Serviciului Vamal pentru examinare și documentare în continuare, informează Serviciul Vamal al Republicii Moldova.