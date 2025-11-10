În șapte localități din raionul Soroca avansează lucrările de construcție-montaj a rețelelor de alimentare cu apă potabilă din Nistru

În raionul Soroca avansează lucrările de construcție-montaj a rețelelor interne de distribuție a apei potabile din râul Nistru, cu o lungime totală de circa 90 km, în satele Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău, Inundeni și Ruslanovca, unde locuiesc peste 10 mii de cetățeni.

Recent, specialiști ADR Nord au monitorizat mai multe șantiere în cadrul proiectului. Lucrările de construcție-montaj planificate în satul Alexandru cel Bun din comuna Volovița au fost finalizate, în timp ce în alte localități lucrările au un grad înalt de avansare.

Proiectul „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în șapte localități din raionul Soroca” este finanțat de Guvernul Republicii Moldova, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), cofinanțat de primăriile beneficiare și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

Valoarea totală a proiectului constituie 43,8 mil. lei, din care 39,4 mil. lei – din sursele FNDRL și 4,4 mil. lei – contribuții locale, informează adrnord.md

Acest proiect de asigurare cu apă din raionul Soroca reprezintă o continuitate a proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, implementat de ADR Nord în perioada iulie 2022 – decembrie 2023, prin care a fost asigurat accesul localităților beneficiare la apă prin construcția unui apeduct magistral cu lungimea de 30,5 km, conectat la apeductul Soroca-Bălți, 6 rezervoare de apă și 9 castele de apă.