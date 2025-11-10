Training despre Drepturile Omului, organizat la Chetrosu

Astăzi, în incinta Primăriei satului Chetrosu, raionul Drochia, a avut loc trainingul cu genericul „Drepturile Omului și importanța lor în societate”. Evenimentul a avut drept scop informarea și sensibilizarea comunității privind respectarea și promovarea drepturilor fundamentale ale fiecărui individ.

Activitatea a fost facilitată de Sîrbu Elena, reprezentanta Platformei Femeilor Rome „ROMNI” din Moldova, formator cu experiență, care a prezentat participanților informații esențiale despre drepturi și responsabilități, rolul cetățenilor în construirea unei societăți echitabile și importanța implicării civice.

La desfășurarea trainingului s-a implicat activ și Cebotari Artur, mediator comunitar pe problemele consătenilor de etnie romă, care a oferit răspunsuri la întrebările de interes comun și personal, contribuind la o atmosferă deschisă și constructivă.

Din partea Gimnaziului Chetrosu, a participat Fortuna Victor, director adjunct pentru educație, care a subliniat rolul educației, al studiilor și al dialogului intercultural în formarea personalității, realizarea incluziunii sociale și profesionale. De asemenea, elevi din clase diferite și absolvenți de etnie romă au participat activ la discuții, demonstrând interes pentru lărgirea orizontului de cunoaștere privind drepturile omului și implicarea în activitățile culturale și educaționale ale comunității.

Grupul țintă al evenimentului a fost unul divers, incluzând elevi, adulți și vârstnici, bărbați și femei, ceea ce a contribuit la un schimb valoros de experiențe și perspective.

Organizatorii au fost apreciați pentru inițiativa de promovare a drepturilor omului, incluziunii sociale și educaționale, precum și pentru crearea unui cadru de dialog deschis în comunitate.

