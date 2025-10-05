Așa s-a votat la Slobozia-Vărăncău: PAS trece de Blocul Electoral Patriotic cu peste 100 de voturi

De către

La Slobozia-Vărăncău, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc, urmat de Partidul Nostru și Blocul Electoral Patriotic.

Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarele rezultate:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 140 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 35 voturi

– Partidul Nostru – 32 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 16 voturi

Rezultatele confirmă o susținere solidă pentru PAS, dar și o competiție interesantă între Blocul Patriotic și Partidul Nostru.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29