Așa s-a votat la Slobozia-Vărăncău: PAS trece de Blocul Electoral Patriotic cu peste 100 de voturi

La Slobozia-Vărăncău, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc, urmat de Partidul Nostru și Blocul Electoral Patriotic.

Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarele rezultate:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)140 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic35 voturi

  • Partidul Nostru32 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”16 voturi

PAS a obținut victoria la Slobozia-Vărăncău cu 140 de voturi, dublu față de scorul înregistrat de Blocul Electoral Patriotic (35 voturi) și Partidul Nostru (32 voturi), care s-au situat aproape la egalitate. „Democrația Acasă” a adunat 16 voturi, iar „Alternativa” s-a oprit la 4 sufragii.

Rezultatele confirmă o susținere solidă pentru PAS, dar și o competiție interesantă între Blocul Patriotic și Partidul Nostru.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


