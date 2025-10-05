Așa s-a votat la Dumbrăveni: Blocul Electoral Patriotic câștigă cursa

În satul Dumbrăveni, voturile exprimate la scrutinul din 28 septembrie 2025 au plasat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pe primul loc, urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul „Democrația Acasă”.
Conform datelor prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația arată astfel:
- Blocul Electoral Patriotic – 48 voturi
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 14 voturi
Blocul Electoral „Alternativa” – 11 voturi
Rezultatele arată o luptă strânsă în Dumbrăveni. Deși PAS a acumulat 14 voturi, Blocul Electoral Patriotic a fost mai puternic, obținând 48 de sufragii și poziționându-se pe primul loc.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29