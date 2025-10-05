Așa s-a votat la Alexandru cel Bun: PAS pe primul loc

La Alexandru cel Bun, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ieșit în frunte, urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul „Democrația Acasă”.
Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel:
-
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 87 voturi
-
Blocul Electoral Patriotic – 75 voturi
-
Partidul „Democrația Acasă” – 15 voturi
-
Partidul Nostru – 13 voturi
PAS s-a situat pe primul loc la Alexandru cel Bun, acumulând 87 de voturi, urmat îndeaproape de Blocul Electoral Patriotic cu 75 de voturi. Partidul „Democrația Acasă” a înregistrat 15 sufragii, iar Blocul „Alternativa” – 8 voturi. De asemenea, Partidul Nostru a strâns 13 voturi.
Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29