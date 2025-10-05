Așa s-a votat la Alexandru cel Bun: PAS pe primul loc

De către
OdN
-
0
60

La Alexandru cel Bun, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ieșit în frunte, urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul „Democrația Acasă”.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)87 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic75 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”15 voturi

  • Partidul Nostru13 voturi

PAS s-a situat pe primul loc la Alexandru cel Bun, acumulând 87 de voturi, urmat îndeaproape de Blocul Electoral Patriotic cu 75 de voturi. Partidul „Democrația Acasă” a înregistrat 15 sufragii, iar Blocul „Alternativa”8 voturi. De asemenea, Partidul Nostru a strâns 13 voturi.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


Articolul precedentAșa s-a votat la Dumbrăveni: Blocul Electoral Patriotic câștigă cursa
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.