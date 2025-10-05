Așa s-a votat la Alexandru cel Bun: PAS pe primul loc

De către

La Alexandru cel Bun, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ieșit în frunte, urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul „Democrația Acasă”.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 87 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 75 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 15 voturi

Partidul Nostru – 13 voturi

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29