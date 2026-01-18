Când este mai bine să ne antrenezi – dimineața sau seara?

Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară

Pentru multe persoane, antrenamentele din timpul zilei pot fi dificil de realizat. Singurele opțiuni rămâne cele de dimineață sau cele de seară. Cu toate acestea, întrebarea esențială rămâne pe buzele tuturor.

Antrenamentele de dimineață oferă suportul ideal pentru un somn rapid seara, potrivit neurocercetătorului Arsenio Paez. Dacă acestea sunt realizate în aer liber pot stimula eliberarea melatoninei, care reglează ceasul biologic intern. Asta înseamnă că întregul corp va spune exact momentul când trebuie să se odihnească seara.

Odată ce adormi mai repede nu doar că te odihnești mai bine, dar vei avea energie mai multe zile la rând, iar sângele va circula mai eficient în corp. Exercițiile fizice ajută la eliberarea de endorfine, ceea ce înseamnă că vei avea energie pentru întreaga zi. E important de subliniat faptul că exercițiile fizice realizate prea devreme pot afecta somnul dacă nu ai reușit să dormi cele 8 ore recomandate,.

Dacă ești o persoană matinală, atunci exercițiile fizice realizate dimineața ar trebui să fie mai potrivite pentru tine. Cu toate acestea, e important să iei în calcul toți factorii ce se învârt în jurul acestora. Cei care practică sport dimineața au șanse mai mari de a crea un obicei sănătos mult mai rapid. De asemenea, energia pozitivă se cunoaște de dimineață, și astfel vei fi mult mai alertă.

Contraindicații pentru antrenamentele de dimineață

Există și câteva aspecte mai puțin plăcute dacă vrei să iei în considerare exercițiile fizice de dimineață. În funcție de timpul pe care îl ai la dispoziție, poate fi problematic un antrenament complet realizat în grabă.

Vremea rece, în funcție de anotimp, poate fi mai puțin plăcută pentru antrenamentele de dimineață. De asemenea, mușchii se pot pune în mișcare mult mai greu, astfel că este posibil să simți o rezistență acută din partea acestora. Problemele digestive pot apărea în cazul exercițiilor fizice realizate dimineața, asta pentru că micul-dejun intercalează cu programul de sport,.