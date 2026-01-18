Dormi cu telefonul lângă tine? Vezi ce pericol te paște

Te-ai întrebat vreodată cât de periculos este să dormi cu telefonul lângă tine? Telefoanele mobile s-au integrat complet în rutinele noastre zilnice, iar pentru mulți dintre noi, ele au devenit indispensabile. Ajungem chiar să nu ne despărțim de ele nici măcar în timpul somnului, lăsându-le pe noptieră sau chiar sub pernă.
Prezența dispozitivelor în dormitor ridică însă îngrijorări serioase. Specialiștii avertizează că acest obicei poate avea un impact negativ asupra calității somnului. Deși pare inofensiv să ții telefonul aproape, dovezile științifice sugerează altceva.
Cât de periculos este să dormi cu telefonul lângă tine
Analizând studiile existente, reiese clar că acest obicei afectează ritmul natural al somnului. Este important să înțelegi care sunt riscurile. De asemena ce efecte poate avea asupra funcțiilor cognitive și ce măsuri poți lua pentru a îmbunătăți calitatea somnului.
Telefoanele emit lumină albastră, un tip de lumină vizibilă de înaltă energie, care poate perturba producția de melatonină. Melatonina este hormonul responsabil de reglarea ciclului somn-veghe. Expunerea la această lumină, mai ales seara, păcălește creierul. Expunerea la lumină îl face să creadă că este încă zi, ceea ce întârzie instalarea somnului și afectează calitatea acestuia.
Studiile au arătat că timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare reduce durata și profunzimea somnului. Acest lucru provoacă treziri frecvente și oboseală pe parcursul zilei următoare.
De asemenea, telefoanele mobile emit niveluri scăzute de radiații neionizante. Acestea sunt considerate mai puțin periculoase decât radiațiile ionizante, precum razele X, dar pe termen lung, efectele nu sunt pe deplin cunoscute.
Ce impact au telefoanele asupra sănătății mintale
Un alt aspect important este impactul asupra sănătății mintale. Dormitul cu telefonul lângă tine poate duce la stres suplimentar și anxietate.
Faptul că ești mereu conectată și simți nevoia să verifici notificările contribuie la o stare de alertă constantă. Această vigilență excesivă îți poate îngreuna relaxarea și, implicit, adormirea. D e multe ori, aceste comportamente devin automate și pot crea un ciclu nesănătos, în care somnul este tot mai fragmentat, iar starea generală de bine, afectată.
Pe plan cognitiv și comportamental, utilizarea telefonului în pat afectează concentrarea, memoria și capacitatea de a lua decizii.
Folosirea constantă a telefonului în pat poate duce și la o dependență subtilă, care perturbă igiena somnului. Verificarea compulsivă a ecranului devine un gest reflex care împiedică relaxarea necesară înainte de culcare.
Ce este dependența de telefon și cum te afectează
De asemenea, dependența de telefon, cunoscută și sub numele de „nomofobie” (frica de a nu avea acces la telefon), poate avea efecte psihologice semnificative.
Studiile arată că persoanele care se bazează excesiv pe telefonul mobil tind să experimenteze niveluri mai ridicate de anxietate și chiar simptome de depresie.
Prezența telefonului în dormitor intensifică teama de a pierde ceva important, ceea ce duce la verificări frecvente, chiar și în timpul nopții. Aceste întreruperi afectează atât durata, cât și calitatea somnului, creând un cerc vicios în care oboseala duce la o folosire și mai mare a telefonului.
De ce e recomandat să păstrezi telefonul departe de pat
Așadar, deși telefonul a devenit o parte integrantă a vieții moderne, specialiștii recomandă să îl ții departe de pat pe timpul nopții.
Dacă vrei un somn mai odihnitor și o stare de bine generală, ideal ar fi să-ți creezi o rutină de seară care exclude utilizarea ecranelor cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare.
Înlocuiește timpul petrecut pe telefon cu activități relaxante, precum cititul sau meditația, și folosește funcțiile de mod „Noapte” sau „Nu deranja” pentru a reduce tentația de a-l verifica constant.
