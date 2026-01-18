Dormi cu telefonul lângă tine? Vezi ce pericol te paște

Cât de periculos este să dormi cu telefonul lângă tine

Analizând studiile existente, reiese clar că acest obicei afectează ritmul natural al somnului. Este important să înțelegi care sunt riscurile. De asemena ce efecte poate avea asupra funcțiilor cognitive și ce măsuri poți lua pentru a îmbunătăți calitatea somnului.

Telefoanele emit lumină albastră, un tip de lumină vizibilă de înaltă energie, care poate perturba producția de melatonină. Melatonina este hormonul responsabil de reglarea ciclului somn-veghe. Expunerea la această lumină, mai ales seara, păcălește creierul. Expunerea la lumină îl face să creadă că este încă zi, ceea ce întârzie instalarea somnului și afectează calitatea acestuia.

Studiile au arătat că timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare reduce durata și profunzimea somnului. Acest lucru provoacă treziri frecvente și oboseală pe parcursul zilei următoare.

De asemenea, telefoanele mobile emit niveluri scăzute de radiații neionizante. Acestea sunt considerate mai puțin periculoase decât radiațiile ionizante, precum razele X, dar pe termen lung, efectele nu sunt pe deplin cunoscute.

Deși nu există dovezi concludente că aceste radiații ar provoca probleme grave de sănătate, specialiștii recomandă prudență, mai ales când vine vorba de expunere continuă, în special în timpul somnului, când corpul se află în proces de refacere.

Ce impact au telefoanele asupra sănătății mintale

Un alt aspect important este impactul asupra sănătății mintale. Dormitul cu telefonul lângă tine poate duce la stres suplimentar și anxietate.