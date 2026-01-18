Fasolea a fost desemnată planta toxică a anului 2026. Gătirea greșită îți poate afecta sănătatea.

Grădina Botanică Specială Hamburg Vandsbek a desemnat fasolea boabe drept planta toxică a anului 2026. Specialiștii au făcut această alegere pentru a atrage atenția asupra modului corect de preparare. Fasolea se consumă frecvent în Republica Moldova, mai ales în perioada postului. Gătirea greșită îți poate afecta sănătatea.

De ce poate fi fasolea periculoasă?

Fasolea crudă conține o proteină toxică numită fitohemaglutinină. Aceasta poate provoca intoxicații alimentare. Apar greața, durerile de burtă, vărsăturile și diareea. Simptomele pot apărea la două sau trei ore după consum. În cantități mari, toxina poate deveni foarte periculoasă. Fasolea mai conține și lectină, o substanță care blochează absorbția nutrienților.

Ce spun experții?

Specialiștii avertizează că toxinele dispar doar prin gătire corectă. Fierberea la 100 de grade Celsius timp de cel puțin 15 minute face fasolea sigură pentru consum. Fasolea insuficient fiartă rămâne toxică, chiar dacă arată bine.

Cum fierbi corect fasolea boabe?

Tu trebuie să începi cu înmuierea. Spală fasolea și las-o în apă rece timp de 8 până la 12 ore. Schimbă apa de două sau trei ori. Aruncă boabele care plutesc.

După înmuiere, fierbe fasolea câteva minute în apă curată. Scurge apa și clătește din nou. Acest pas elimină substanțele iritante.

Pune fasolea într-o oală cu apă rece, care să o acopere cu aproximativ 4 sau 5 centimetri. Adu apa la fierbere. Redu focul și lasă capacul pe jumătate. Fierbe între 45 și 90 de minute. Verifică periodic. Adaugă sarea doar spre final, când fasolea este aproape fiartă.