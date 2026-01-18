-8.9 C
Soroca
duminică, ianuarie 18, 2026
Arborele Banilor, bambusul sau crinul aduc noroc în 2026.

Arborele Banilor, bambusul sau crinul aduc noroc în 2026.

OdN
Specialiștii în arta feng-shui susțin că anumite plante aduc noroc și prosperitate în 2026. Aceștia oferă idei simple pentru decorarea casei. Poți începe noul an cu dreptul și să atragi energiile pozitive în viața ta.

Când te pregătești pentru un nou început, poți aduce în locuința ta plante care îți schimbă starea de bine și aduc un plus de energie. Una dintre cele mai simple modalități de a face acest lucru este prin intermediul plantelor de apartament, care nu doar înfrumusețează spațiul, dar și echilibrează energia din încăpere.

Plantele care aduc noroc în 2026

Pentru a atrage vibrațiile pozitive, aceste plante nu doar că aduc noroc și prosperitate, dar contribuie și la starea de spirit și sănătatea emoțională. Experții recomandă să le iei în considerare pentru anul 2026 și oferă câteva sfaturi despre modul în care le poți îngriji și amplasa în casa ta.

Aceste plante nu doar că înfrumusețează spațiul, dar devin și un simbol al intențiilor tale pentru anul 2026. Alegând să le integrezi în decorul locuinței, vei începe anul cu energie pozitivă, noroc și prosperitate, transformând casa într-un adevărat sanctuar al bunăstării.

Arborele Banilor

Arborele banilor este simbolul prosperității și al energiei pozitive. Este o alegere clasică pentru Anul Nou, fiind cunoscut pentru capacitatea sa de a atrage norocul. Această plantă ar trebui plasată într-un loc cu lumină puternică, dar indirectă, și udată atunci când primul centimetru de sol se simte uscat,.

Arborele banilor are nevoie de un sol bine drenat, iar dacă tulpinile sunt împletite, este recomandat să continui împletirea pe măsură ce planta crește, cât timp tulpinile sunt încă tinere și flexibile.

Pilea

Pilea, numită și „planta chineză a banilor”, simbolizează prosperitatea. Frunzele sale rotunde seamănă cu monedele, iar specialiștii susțin că aduc energie financiară pozitivă.

Pilea are nevoie de lumină puternică, dar indirectă, iar solul trebuie menținut constant ușor umed, udând planta ori de câte ori partea superioară a solului se usucă.

Bambusul norocos

Bambusul norocos este o alegere sigură pentru armonie și noroc. Numărul de tulpini are semnificații simbolice: trei tulpini aduc fericire, cinci sănătate și opt bogăție.

Majoritatea plantelor de bambus norocos sunt cultivate în apă, dar pot fi adaptate și în sol sau amestec de ghiveci. Bambusul are nevoie de lumină puternică, indirectă, și de o cantitate generoasă de apă pentru a prospera.

Planta de jad

Planta de jad simbolizează creșterea, stabilitatea și prosperitatea. Este adesea oferită cadou pentru casă nouă, fiind considerată un talisman al norocului. Este o plantă suculentă care necesită lumină puternică, iar solul trebuie udat regulat și fertilizat la fiecare două săptămâni pentru a încuraja creșterea sănătoasă.

Crinul păcii

Deși necesită o atenție mai mare, crinul păcii poate aduce schimbări majore în energia locuinței. Specialiștii recomandă să fie plasat într-un loc cu lumină indirectă și să fie menținut solul ușor umed.

Curățarea ocazională a frunzelor cu o cârpă umedă ajută la îndepărtarea prafului și la menținerea plantei sănătoase. Cu grijă și răbdare, crinul păcii poate prospera și aduce armonie în casă.

SURSA: catine.ro


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

