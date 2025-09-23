Amendă pentru comportament huliganic în spațiul public

Un tânăr din nordul țării a fost sancționat contravențional după ce, la mijlocul lunii iulie 2025, a manifestat un comportament huliganic pe o stradă din localitate, exprimându-se în public cu cuvinte necenzurate.

Potrivit procesului-verbal întocmit de poliție, fapta se încadrează la huliganism nu prea grav, conform articolului 354 alin. (1) din Codul contravențional. În urma examinării probelor, instanța a stabilit că persoana se face vinovată și a dispus aplicarea unei amenzi de 6 unități convenționale, echivalentul a 300 de lei.