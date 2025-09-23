A plecat la cele veșnice Doctorul Polina Cucereavîi

De către
OdN
-
0
144

Comunitatea medicală din raionul Soroca cu profundă tristețe a primit vestea despre trecerea la cele veșnice a celei care a fost Doctor Polina Cucereavîi, un medic devotat și un coleg de neînlocuit.
Timp de peste patru decenii, și-a dedicat întreaga viață îngrijirii și alinării suferințelor oamenilor, oferind nu doar profesionalism, ci și căldură sufletească fiecărui pacient.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o.
Amintirea sa va rămâne mereu vie în inimile noastre, iar exemplul ei de dăruire și bunătate va continua să inspire generațiile de medici din Soroca.

Dumnezeu să o odihnească în pace.


Articolul precedentAmendă pentru comportament huliganic în spațiul public
Articolul următorCum să evităm intoxicarea cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.