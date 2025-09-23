A plecat la cele veșnice Doctorul Polina Cucereavîi

Comunitatea medicală din raionul Soroca cu profundă tristețe a primit vestea despre trecerea la cele veșnice a celei care a fost Doctor Polina Cucereavîi, un medic devotat și un coleg de neînlocuit.

Timp de peste patru decenii, și-a dedicat întreaga viață îngrijirii și alinării suferințelor oamenilor, oferind nu doar profesionalism, ci și căldură sufletească fiecărui pacient.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o.

Amintirea sa va rămâne mereu vie în inimile noastre, iar exemplul ei de dăruire și bunătate va continua să inspire generațiile de medici din Soroca.

Dumnezeu să o odihnească în pace.