Cum să evităm intoxicarea cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne atrage atenția cetățenilor cu privire la necesitatea de a fi extrem de prudenți în timpul procesului de fermentare a vinului. Pentru a preveni cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon, care se acumulează în încăperile închise în timpul acestui proces, specialiștii recomandă următoarele măsuri de precauție:

Evitați intrarea în încăperi, în care are loc procesul de fermentare a vinului, fără a asigura ventilarea prealabilă.

Unul dintre principalii factori care duc la intoxicații cu dioxid de carbon este lipsa oxigenului din încăperi închise. Asigurați-vă că încăperea este bine aerisită înainte de a intra acolo.

Excludeți amplasarea recipientelor cu must pentru fermentat în spații închise.

Fermentarea mustului poate elibera cantități semnificative de dioxid de carbon. Este recomandabil să plasați aceste recipiente în spații bine ventilate sau în aer liber.

Anunțați pe cineva că veți intra într-o astfel de încăpere.

Este important ca cineva să știe că sunteți într-o încăpere, în care are loc fermentarea vinului, astfel încât să poată solicita ajutor în caz de urgență.

Verificați concentrația de oxigen din încăperea în care intrați, prin aprinderea unei lumânări.

Dacă lumânarea se stinge imediat, acest lucru indică faptul că în încăpere nu există suficient oxigen. Nu intrați într-o astfel de încăpere fără echipament de protecție adecvat.

Nu intrați fără echipament de protecție în încăperea în care există deja o victimă, deoarece este posibil să vă intoxicați și dumneavoastră.

În cazul în care există o persoană într-o încăpere cu nivel periculos de dioxid de carbon, nu încercați să o salvați fără echipament de protecție corespunzător. Sunați imediat la Serviciul 112 și așteptați ajutorul de specialitate.

SIMPTOME ALE INTOXICAȚIEI CU DIOXID DE CARBON

Expunere redusă: dureri de cap, amețeli.

Expunere medie: dureri de cap persistente, amețeli, somnolență, vomă, puls rapid, reflexe și judecată încetinită.

Expunere ridicată: convulsii, comă, deces.

RECOMANDĂRI PENTRU ACORDAREA DE PRIM AJUTOR

Scoateți imediat persoana afectată din zona de risc. Asigurați aerisirea încăperii prin deschiderea ușilor și ferestrelor. Apelați Serviciul 112 pentru a solicita ajutor de urgență. Furnizați persoanei afectate aer cât mai rapid posibil.

NU SUBESTIMAȚI NICIODATĂ RISCUL DE INTOXICAȚIE CU DIOXID DE CARBON. PRUDENȚA ESTE CHEIA PENTRU A VĂ PĂSTRA ÎN SIGURANȚĂ ȘI A EVITA SITUAȚIILE DE URGENȚĂ.

Ofițer superior al Serviciului prevenție a

Secției Situații Excepționale Drochia

căpitanal s/intern Donțu Sergiu