Crimă la Drochia. O femeie ar fi fost ucisă de un individ pe care îl adăpostea de 8 ani

Un individ a fost reținut fiind suspectat că a omorât o femeie țintuită la pat. Cadavrul victimei a fost descoperit în după amiaza zilei de sâmbătă, 20 septembrie, în localitatea Șalvirii Vechi, din raionul Drochia.

Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 86 de ani, țintuită la pat. Femeia din 2017 l-ar adăpostit în casa sa pe un individ în vârstă de 60 de ani, originar din Funduri Vechi, raionul Fălești.

Vineri, 19 septembrie, asistenat medicală din localitate a venti să o viziteze pe femeie, însă chiriașul nu i-a permis să treacă de poartă motivând că femeia se simte bine și că nu are nevoie de ajutor. Asistenat medicală a venit și a doua zi , însă de data aceasta individul i-ar fi zis că gazda a decedat, iar aceasta a chemat poliția.

La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul IP Drochia, dar și un medic legist, unde au găsit cadavrul proprietarei locuinței pe un pat și acoperit cu mai multe cuverturi. Totodată, în urma examinării vizuale de către medicul-legist, pe suprafața cadavrului au fost depistate mai multe semne de moarte, printre care o plagă tăiată la mână stângă, echimoză la blocul ocular dreapta și tumefiere la frunte pe partea dreaptă.

Surse apropiate anchetei susțin că oamenii legii îl suspectează de crimă pe băbatul de 60 de ani, care ar avea devieri psihice și refuză să colaboreze cu organul de anchetă.

Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar cadavrul femeii a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului.