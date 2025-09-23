O lecție de viață și literatură cu Claudia Partole și Nicolae Negru

Recent, pe 18 septembrie, comunitatea din Drochia a trăit un moment deosebit, prin găzduirea unui eveniment de anvergură în cadrul proiectului „Cultură, comunicare, informare”, inițiat de Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău și finanțat de Ministerul Culturii prin Programul Național „Acces la Cultură”.

Evenimentul a fost marcat de prezența a două personalități de prim rang ale literaturii contemporane:

Claudia Partole – scriitoare, poetă și jurnalistă, o voce luminoasă a literaturii române din Republica Moldova, apreciată pentru numeroasele volume de poezie, proză și dramaturgie.

Nicolae Negru – dramaturg, prozator și publicist de referință, care a transformat experiențele personale și istoria neamului într-o moștenire culturală valoroasă.

Cei doi invitați au purtat un dialog sincer și profund cu publicul, vorbind despre literatură, identitate, destin și rolul cuvântului scris în consolidarea spiritului comunitar.

Un mesaj de bun venit a adresat Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism Drochia, care a subliniat importanța inițiativelor culturale, menite să valorifice identitatea și patrimoniul local. Prin cuvintele sale calde, a reconfirmat susținerea autorităților pentru proiectele culturale care conectează generațiile prin carte și dialog.

Un moment aparte l-a constituit participarea profesoarei Marina Lefter, un model de dăruire pentru carte și cultură, care a venit însoțită de discipolii săi, tineri curioși, sensibili și pasionați de lectură. Întrebările și reflecțiile acestora au insuflat întâlnirii un aer proaspăt, transformând-o într-un schimb autentic de idei și emoții între generații.

Atmosfera caldă și deschisă a fost completată de membrii Grupului de Inițiativă „Ambasadorii maturității”, bibliotecari din rețeaua raionului Drochia, numeroși iubitori de literatură, care au venit să-i asculte pe invitați și să participe la dialog.

Evenimentul a demonstrat încă o dată că literatura are puterea de a uni oamenii, de a stimula gândirea critică și de a deschide punți de comunicare între vârste, experiențe și perspective diferite.

Această întâlnire a fost nu doar un eveniment cultural, ci și o celebrare a forței cuvântului, a dialogului și a comunității unite prin carte. Într-o lume aflată în continuă schimbare, asemenea momente ne reamintesc că literatura rămâne o ancoră a identității și un drum sigur către înțelegere și solidaritate.

Cultura nu este doar un privilegiu, ci un drept și o responsabilitate împărtășită, iar astfel de evenimente sunt dovada vie că patrimoniul spiritual al națiunii noastre se îmbogățește prin fiecare pagină citită și prin fiecare dialog purtat.

Doinița STAMATI,

directoarea Bibliotecii Publice Șuri,

corespondentă VIP HTSJ