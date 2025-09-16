Accident rutier matinal la Soroca dintre o camionetă și o motocicletă

Astăzi dimineață a avut loc un accident rutier matinal în centrul municipiului Soroca dintre o camionetă și o motocicletă. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, iar norocul motociclistului și a pasagerei este că purtau cască. Astfel că s-au ales cu traume minore.
Din primele examinări la fața locului se pare că atunci când camioneta a schimbat banda de deplasare nu a observat motocicleta și a acroșat-o. Poliția cercetează circumstanțele producerii accidentului rutier și recomandă tuturor să fie prudenți în trafic.