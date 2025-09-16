Cupa Prieteniei 2025: Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah

La data de 13–14 septembrie 2025, peste 110 tineri și adulți pasionați de șah din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au reunit la Centrul de Creație al Copiilor Florești, pentru prima ediție a Turneului Republican de Șah „Cupa Prieteniei”, 2025. Competiția, organizată de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Florești în colaborare cu Centrul de Creație al Copiilor Florești, a adus la aceeași masă competitori din Orhei, Fălești, Bălți, Ungheni, Drochia, Dondușeni, Sângerei și Florești.

Evenimentul a fost inaugurat în prezența președintelui raionului Florești, Vasile Tîltu, a șefei DGECTS Florești, Diana Pantaz, a șefei adjuncte, Rita Colța și a directoarei Centrului de Creație al Copiiilor, Svetlanei Calmațui. Aceștia au adresat participanților urări de succes și felicitări, subliniind importanța promovării șahului în rândul tinerei generații.

Scopul turneului a fost de a populariza șahul în rândurile copiilor și adulților, de a descoperi sportivi valoroși pe categorii de vârstă, de a lega prietenii între sportivii din diferite localități ale Republicii Moldova și de a consolida colaborarea în domeniul culturii fizice și sportului.

Ala Murzac, specialist principal pe sport în cadrul DGECTS Florești, și Mihail Groza, antrenor de șah și arbitru al turneului, au prezentat detaliile de organizare, oferind participanților un cadru competitiv bine structurat.

Pe lângă partidele de șah, evenimentul a inclus și un program artistic pregătit de elevii talentați de la Centrul de Creație al Copiilor Florești. Taraful copiilor „Hora Neamului”, condus de Iurie Pădureț, eleva Chira Curteanu, cu poezia „Îndemn la fapte bune”, și cercul de Karate Kyokushin, coordonat de Igor Statnic, au adus un plus de energie și culoare turneului.

Sportivii gazdă au urcat pe podium în mai multe categorii de vârstă, confirmând nivelul ridicat al pregătirii:

Galben Gheorghe – Locul 1, categoria D-9 ani

– Locul 1, categoria D-9 ani Mînzat Victoria – Locul 1, categoria C-11 ani

– Locul 1, categoria C-11 ani Cogut Irina – Locul 1, categoria A-maturi

– Locul 1, categoria A-maturi Pascaru Marina – Locul 2, categoria A-maturi

– Locul 2, categoria A-maturi Munteanu Oleg – Locul 2, categoria A-maturi

– Locul 2, categoria A-maturi Scutelnic Ionela – Locul 3, categoria B-14 ani

– Locul 3, categoria B-14 ani Sarmaniuc Artiom – Locul 3, categoria C-11 ani

În cea de-a doua zi, câștigătorii au fost recompensați de șefa DGECTS Florești, Diana Pantaz, care a înmânat diplome, medalii, cupe și premii bănești. Arbitrul principal al turneului, Ala Codrean, a supervizat desfășurarea meciurilor pentru a asigura obiectivitatea competiției.

Organizatorii au adresat felicitări câștigătorilor și au mulțumit tuturor participanților pentru spiritul de competiție și prietenie demonstrat pe parcursul celor două zile.

Prima ediție a Cupei Prieteniei a confirmat că șahul rămâne unul dintre cele mai eficiente moduri de a cultiva răbdarea, strategia și spiritul competitiv în rândul copiilor și tinerilor. Succesul organizării la Florești deschide drumul pentru o tradiție care ar putea deveni una dintre cele mai importante competiții de șah din Republica Moldova.