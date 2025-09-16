Un șofer prins beat la volan, amendat cu peste 90 de mii de lei și lăsat fără permis

Un șofer din Soroca a fost condamnat după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate la volanul unui autoturism. Incidentul a avut loc la 10 august 2025. Testul efectuat cu aparatul „Drager” a arătat o concentrație de 0,94 mg/l alcool în aerul expirat – de aproape trei ori mai mare decât limita admisă de lege.

În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut vina, declarând că anterior consumase alcool la o aniversare și că se afla la volan pentru a-și duce copilul la spital. El a solicitat judecarea cauzei pe baza probelor acumulate în timpul urmăririi penale și a semnat că este de acord cu rezultatul testului.

Astfel, șoferul a fost condamnat la 1 875 unități convenționale, echivalentul a 93 750 lei, și i s-a anulat dreptul de a conduce vehicule.