A dat 7.000 de euro pentru un document fals

De către
OdN
-
0
31

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la Vama Stânca în timp ce încerca să treacă frontiera cu un document fals.

Acesta călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și, la controlul de frontieră, a prezentat un permis de ședere care părea emis de autoritățile din Polonia.

Documentul conținea fotografia și datele bărbatului, însă verificările polițiștilor au scos la iveală că actul nu era autentic. În fața probelor, moldoveanul a recunoscut că a plătit 7.000 de euro pentru obținerea documentului fals, în speranța că va putea circula liber în spațiul UE.

Acum, pe numele său au fost deschise cercetări pentru complicitate la fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele cazului și să dispună măsurile legale.

sursa: breakingnews.md


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentUn șofer prins beat la volan, amendat cu peste 90 de mii de lei și lăsat fără permis
Articolul următorFemeile de la țară – între tradiție și modernitate, între muncă și grijă pentru sine
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.