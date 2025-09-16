A dat 7.000 de euro pentru un document fals

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la Vama Stânca în timp ce încerca să treacă frontiera cu un document fals.

Acesta călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și, la controlul de frontieră, a prezentat un permis de ședere care părea emis de autoritățile din Polonia.

Documentul conținea fotografia și datele bărbatului, însă verificările polițiștilor au scos la iveală că actul nu era autentic. În fața probelor, moldoveanul a recunoscut că a plătit 7.000 de euro pentru obținerea documentului fals, în speranța că va putea circula liber în spațiul UE.

Acum, pe numele său au fost deschise cercetări pentru complicitate la fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele cazului și să dispună măsurile legale.

