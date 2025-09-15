Accident rutier la Soroca. Șoferiță amendată, contestație respinsă

De către

O șoferiță din Soroca a fost sancționată după ce a provocat un accident rutier la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Viilor. Potrivit poliției, ea nu a respectat indicatorul „Cedează trecerea” și a lovit o mașină care circula regulamentar.

Femeia a primit o amendă de 1 200 de lei și 6 puncte de penalizare, însă a contestat procesul-verbal în instanță. Judecătorul a analizat probele, inclusiv înregistrările video, și a confirmat că vina aparține șoferiței.

Prin urmare, contestația a fost respinsă, iar sancțiunea aplicată de poliție rămâne în vigoare.