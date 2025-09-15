Accident rutier la Soroca. Șoferiță amendată, contestație respinsă

O șoferiță din Soroca a fost sancționată după ce a provocat un accident rutier la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Viilor. Potrivit poliției, ea nu a respectat indicatorul „Cedează trecerea” și a lovit o mașină care circula regulamentar.

Femeia a primit o amendă de 1 200 de lei și 6 puncte de penalizare, însă a contestat procesul-verbal în instanță. Judecătorul a analizat probele, inclusiv înregistrările video, și a confirmat că vina aparține șoferiței.

Prin urmare, contestația a fost respinsă, iar sancțiunea aplicată de poliție rămâne în vigoare.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

