Festivalul Național „Dor de Strună”, Trifănești 2025 – un omagiu maestrului Căldăraru Pavel

Satul Trifănești a devenit ieri gazda primei ediții a Festivalului Național „Dor de Strună”, un eveniment de suflet dedicat memoriei marelui maestru Căldăraru Pavel.

Festivalul a reunit ansambluri și artiști de valoare din mai multe localități, precum „Lăcrimioara”, „Busuiocul Dorului”, „Strămoșii”, „Cașunca”, „Cimbrișor”, „Izvorul”, „Nistrenii”, „Mugurel de sălcioară”, „Orhei” și „Dorulet”. Programul s-a încheiat cu o prestație deosebită a ansamblului „Lăcrimioara”, sub bagheta lui Vitalie Boicu, cel care a și organizat această ediție inaugurală.

Prin muncă și dăruire, Vitalie Boicu a format tarafuri de copii pe care i-a instruit la țambal, contrabas, vioară, acordeon, voce și tobă – ducând astfel mai departe moștenirea muzicală lăsată de maestrul Căldăraru Pavel.

