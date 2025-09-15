Festivalul Național „Dor de Strună”, Trifănești 2025 – un omagiu maestrului Căldăraru Pavel

De către
Elena Cornea
-
0
8

Satul Trifănești a devenit ieri gazda primei ediții a Festivalului Național „Dor de Strună”, un eveniment de suflet dedicat memoriei marelui maestru Căldăraru Pavel.

Festivalul a reunit ansambluri și artiști de valoare din mai multe localități, precum „Lăcrimioara”, „Busuiocul Dorului”, „Strămoșii”, „Cașunca”, „Cimbrișor”, „Izvorul”, „Nistrenii”, „Mugurel de sălcioară”, „Orhei” și „Dorulet”. Programul s-a încheiat cu o prestație deosebită a ansamblului „Lăcrimioara”, sub bagheta lui Vitalie Boicu, cel care a și organizat această ediție inaugurală.

Prin muncă și dăruire, Vitalie Boicu a format tarafuri de copii pe care i-a instruit la țambal, contrabas, vioară, acordeon, voce și tobă – ducând astfel mai departe moștenirea muzicală lăsată de maestrul Căldăraru Pavel.

sursa foto: facebook.com/radu.zaplitnii


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentPână mâine-seară, 16 septembrie, o puternică furtună magnetică va acoperi Pământul
Articolul următorAccident rutier la Soroca. Șoferiță amendată, contestație respinsă
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.