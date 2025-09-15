Până mâine-seară, 16 septembrie, o puternică furtună magnetică va acoperi Pământul

Începând cu ieri-seară, 14 septembrie, pe Pământ a început o furtună geomagnetică de intensitate de nivel cinci (furtună moderată). Perturbările vor fi resimțite pe parcursul zilei de azi, după care intensitatea furtunii va scădea la nivelul patru. Aceasta va dura până mâine-seară, 16 septembrie.

Este de menționat că pe parcursul zilei de 17 septembrie, se așteaptă o ușoară slăbire – o furtună de nivel trei, transmite stiri.md

Printre cele mai evidente simptome fizice în timpul furtunilor magnetice se numără fluctuațiile tensiunii arteriale, bătăile rapide ale inimii și dificultăți de respirație. În plus, furtunile magnetice pot afecta negativ funcțiile cognitive și starea emoțională a omului.

Pentru a minimiza impactul negativ al furtunilor magnetice asupra organismului, este important să menținem un stil de viață sănătos și să respectăm un program zilnic.

Medicii recomandă să acordăm atenție unui somn odihnitor, unei activități fizice moderate, procedurilor de întărire generală și plimbărilor în aer liber.