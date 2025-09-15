Lecție publică pentru copii la Muzeul „Nicolae Bulat” din Soroca

La Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca a avut loc o lecție publică dedicată temei „Mănăstirile Moldovei istorice – tezaur milenar”. Evenimentul a adunat beneficiarii Centrului de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc „Azimut” din oraș, oferindu-le prilejul de a pătrunde în universul spiritual și cultural al mănăstirilor din Republica Moldova.

Copiii au aflat despre importanța mănăstirilor în viața comunităților de-a lungul secolelor – nu doar ca lăcașuri de cult, ci și ca centre de cultură, educație și păstrare a tradițiilor. Mănăstirile au fost prezentate ca adevărate bastioane ale identității și continuității naționale, locuri unde credința s-a împletit cu istoria și arta.

Lecția a avut un caracter interactiv, adaptat vârstei participanților. Copiii au fost încurajați să adreseze întrebări, să-și exprime curiozitățile și să se implice activ în discuții. Această abordare a transformat întâlnirea nu doar într-o simplă expunere de informații, ci într-o experiență educativă și spirituală, apropiindu-i pe cei mici de valorile autentice ale neamului.

Reprezentanții muzeului au subliniat faptul că evenimentul se înscrie în misiunea instituției de a contribui la educația culturală a tinerei generații și de a-i familiariza pe copii cu patrimoniul istoric și etnografic al Moldovei. Totodată, colaborarea cu Centrul „Azimut” demonstrează că accesul la cultură și la educație non-formală poate avea un rol decisiv în formarea personalității copiilor aflați în situații de risc.


