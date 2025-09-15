Cine a plătit pentru vizita familiei Maiei Sandu la Vatican – Președinția dezminte falsurile

Cheltuielile pentru vizita familiei Maiei Sandu la Vatican au fost acoperite din resurse proprii, transmite tv8.md. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, după ce în spațiul public au apărut falsuri despre presupusele cheltuieli din banii statului.

Potrivit lui Zaharov, toate costurile vizitei au fost acoperite integral de familia Președintei, fără niciun impact asupra bugetului de stat.

Autoritățile atrag atenția asupra riscului de dezinformare și îndeamnă publicul să consulte surse oficiale și verificate înainte de a distribui astfel de informații.