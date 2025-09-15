Atenție! „Ajutorul material” sau „Cadoul electoral” ar putea să vă coste până la 37.500 lei

Banii oferiți ca „ajutor material” sau „cadou” pentru a participa la proteste sau pentru a vota un anumit candidat/partid NU sunt daruri. Sunt corupție electorală, transmite Poliția Republicii Moldova.

Ce trebuie să știi:

Oferirea și primirea banilor în schimbul votului constituie infracțiune. Amenda ajunge până la 37 500 lei.

„Nu se va afla” e o iluzie. Organele de drept obțin rapid informații, iar cei reținuți denunță alți participanți.

Banii pe care îi accepți pot acoperi o nevoie de moment, dar îți pot aduce ani de sărăcie și dosar penal.

Sumele provin adesea din activități criminale – furt, trafic de droguri, trafic de persoane. Acceptându-le, devii parte din lanț.

Cei care te-au convins să-ți vinzi votul nu te vor apăra atunci când vei răspunde în fața legii.