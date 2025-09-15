Atenție! „Ajutorul material” sau „Cadoul electoral” ar putea să vă coste până la 37.500 lei

Banii oferiți ca „ajutor material” sau „cadou” pentru a participa la proteste sau pentru a vota un anumit candidat/partid NU  sunt daruri. Sunt corupție electorală, transmite Poliția Republicii Moldova.
Ce trebuie să știi:
Oferirea și primirea banilor în schimbul votului constituie infracțiune. Amenda ajunge până la 37 500 lei.
„Nu se va afla” e o iluzie. Organele de drept obțin rapid informații, iar cei reținuți denunță alți participanți.
Banii pe care îi accepți pot acoperi o nevoie de moment, dar îți pot aduce ani de sărăcie și dosar penal.
Sumele provin adesea din activități criminale – furt, trafic de droguri, trafic de persoane. Acceptându-le, devii parte din lanț.
Cei care te-au convins să-ți vinzi votul nu te vor apăra atunci când vei răspunde în fața legii.
 Nu te juca cu votul!

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

