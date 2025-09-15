Spitalul raional din Soroca a fost dotat cu sistem modern automat de sterilizare

Alături de alte 28 de instituții medico-sanitare publice din Republica Moldova, spitalul raional „Anatolie Prisacari” din Soroca a fost dotat cu sistem modern automate de sterilizare.

Conform afrimațiilor ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, care a publicat știrea pe pagina sa de Facebook, acest proiect de amploare, a fost realizat cu finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru procurare de echipamente și bugetul de stat pentru reparația și pregătirea spațiilor necesare instalării lor, costul total atingând 60 milioane de lei.

În total, au fost achiziționate 29 de complexe de sterilizare compuse din sterilizatoare cu abur de capacitate diferită între 90 și 900 de litri, dispozitive automate pentru spălarea și dezinfectarea instrumentarului chirurgical (100-500 de litri/oră), sisteme automate de purificare a apei prin osmoză inversată (100-200 de litri/oră); 234 de recipiente medicale pentru sterilizare; 40 de cărucioare medicale pentru transportul instrumentarului sterilizat.