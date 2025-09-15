Ce profesii au cei care vor să devină deputați? Aproape 50 la sută sunt juriști, profesori sau economiști…

Aproape 50% dintre cei care vor să devină deputați sunt de profesie juriști, profesori sau economiști, scrie blog.debates.md. În același timp, printre doritorii de a ocupa un fotoliu în Parlament sunt și tractoriști, jurnaliști, actori, lăcătuși auto, frizeri, bucătari, chelneri, șoferi, animatori sau studenți care abia însușesc o profesie. Totodată, cel mai vârstnic candidat la funcția de deputat are 87 de ani, iar cel mai tânăr – 18. Sunt câteva dintre curiozitățile pe care le-am desprins după ce am analizat studiile, locurile de muncă, dar și vârsta celor înregistrați la alegerile parlamentare sin 28 septembrie 2025 (15 partide politice, 4 blocuri electorale, 4 candidați independenți). În total, 1416 persoane își doresc să devină deputați. În ce formațiune sunt cei mai mulți juriști sau economiști, care partid are cei mai mulți pensionari și unde-s cei mai mulți studenți, unde găsim candidați dintr-o varietate largă de profesii, de la barman și lăcătuș auto până la avocați sau profesori, dar și care este partidul unde sunt cei mai mulți candidați angajați oficial la un loc de muncă, aflați din analiza de mai jos. Menționăm că toate informațiile au fost selectate de pe site-ul Comisiei Electorale Centrale.

#1 Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

Primul pe listă: Igor Grosu, 53 ani, profesie – istoric

Pe listele PAS sunt 104 persoane. Cei mai mulți candidați, 21, au indicat că sunt de profesie juriști. Alți 19 sunt profesori, iar 17 economști. Pe lista PAS mai sunt 8 persoane cu studii în inginerie, 6 istorici și 4 medici. Printre candidați mai întâlnim un expert în relații internaționale și securitate, un sportiv de performanță, un artist, un sudor-montator, un filolog, un psiholog, un polițist, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat de pe lista PAS are 72 de ani, iar cel mai tânăr 18 ani.

De menționat faptul că PAS este partidul unde sunt cei mai mulți candidați angajați oficial la un loc de muncă. Mai exact, 102 din cei 103 candidați au indicat un loc de muncă unde-și desfășoară în prezent activitatea.

#2 Partidul Politic „Democrația Acasă”

Primul pe listă: Vasile Costiuc, 44 ani, profesie – profesor de istorie și geografie

Pe lista Partidului „Democrația Acasă” sunt 88 de persoane. Cele mai multe, 18, sunt de profesie ingineri, 10 sunt juriști și 10 profesori. Pe lista „Democrația Acasă” mai sunt 5 economiști, 4 educatori și 3 politologi. Printre candidați mai întâlnim un frizer, un farmacist, un fotograf, un sculptor, un bucător, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat de pe lista Partidului „Democrația Acasă” are 74 de ani, iar cel mai tânăr 23 de ani.

De menționat faptul că „Democrația Acasă” este partidul care are pe listă cei mai mulți ingineri.

#3 Partidul Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare

Primul pe listă: Igor Munteanu, 60 ani, profesie – doctor în drept

CUB are pe listă 59 de candidați. Cei mai mulți, 11, sunt econimiști. 10 candidați sunt medici, iar 9 profesori. Pe lista CUB mai sunt 6 juriști, 3 ingineri și 3 antrenori sportivi. Printre candidați mai este un farmacist, un muzican, un teolog, un student, un jurnalist și alții. Cel mai vârstnic candidat de pe lista Coaliției pentru Unitate și Bunăstare are 74 de ani, iar cel mai tânăr 22 de ani.

De menționat faptul că pe lista CUB sunt cei mai mulți medici.

#4 Andrei Năstase – candidat independent

Andrei Năstase candidează independent la funcția de deputat. El are 50 de ani, este de profesie avocat și este angajat oficial în Cabinetul Avocatului Andrei Năstase.

#5 Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

Primul pe listă: Arina Spătaru, 47 ani, profesie – economist

ALDE are pe listă 54 de candidați. 9 sunt de profesie economiști, 6 sunt profesori, iar 5 sunt studenți. Pe lista ALDE mai sunt 4 juriști, 4 ingineri, 2 cusătorese, 2 polițiști, 2 bucătari, 2 muzicieni, un jurnalist, un designer de interior și alții. Cel mai vârstnic candidat de pe lista ALDE are 75 de ani, iar cel mai tânăr 19 ani.

#6 Olesea Stamate – candidat independent

Olesea Stamate candidează independent la funcția de deputat. Ea are 41 de ani, este de profesie jurst și este angajată în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

#7 Partidul Politic Partidul Social Democrat European

Primul pe listă: Tudor Ulianovschi, 42 ani, profesie – jurist

Pe lista PSDE sunt 86 de candidați. Cei mai mulți, 25, sunt profesori. PSDE mai merge în alegeri cu 15 ingineri, 14 economiști și 13 juriști. Pe lista PSDE mai este un controlor al traficlui aerian, un psiholog, un farmacist, un asistent social, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat de pe lista PSDE are 70 de ani, iar cel mai tânăr 19 ani.

#8 Partidul politic Partidul Național Moldovenesc

Primul pe listă: Dragoș Galbur, 37 ani, profesie – medic

PNM are pe listă 54 de candidați. Dintre aceștia, 8 sunt profesori, iar alții 8 economiști. PNM mai are 6 juriști, 5 medici, 2 actori, un polițist, un farmacist, un antropolog, un asistent medical, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat de pe lista PNM are 58 de ani, iar cel mai tânăr 21 ani.

#9 Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”

Primul pe listă: Igor Dodon, 50 ani, profesie – economist

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” are pe listă 110 candidați. 32 sunt juriști, 25 economiști și 12 ingineri. Pe listă mai sunt 7 profesori, 5 medici, 2 jurnaliști, un teolog, un bucătar, un zootehnician, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 84 de ani, iar cel mai tânăr 19 ani.

De menționat faptul că pe lista Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” sunt cei mai mulți economiști.

#10 Blocul Electoral „ALTERNATIVA”

Primul pe listă: Ion Ceban, 45 ani, profesie – matematician

Blocul „ALTERNATIVA” are pe listă 110 candidați. Cei mai mulți, 39, sunt de profesie juriști. Printre candidați mai sunt 19 economiști, 10 profesori, 7 ingineri și 4 medici. Pe lista „ALTERNATIVA” mai este un lingvist chinez, un sportiv, un antropolog, un specialist IT, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 70 de ani, iar cel mai tânăr 22 de ani.

De menționat faptul că Blocul Electoral „ALTERNATIVA” merge în alegerile parlamentare cu cei mai mulți juriști.

#11 Partidul Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA

Primul pe listă: Marian Lupu, 59 ani, profesie – economist

Mișcarea Respect Moldova are pe listă 101 candidați. Cei mai mulți, 26, sunt juriști. Printre candidați mai sunt 15 profesori, 15 ingineri, 14 economiști, 4 medici, 2 psihologi, un militar, un horticultor, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 72 de ani, iar cel mai tânăr 18 ani.

#12 Blocul electoral „ÎMPREUNĂ”

Primul pe listă: Sergiu Tofilat, 42 ani, profesie – economist

Blocul „ÎMPREUNĂ” are pe listă 60 de persoane. 14 sunt economiști, 10 juriști, 10 profesori și 8 ingineri. Pe lista blocului mai este un militar, un jurnalist, un psiholog, un bucătar, un farmacist, un meșter popular, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 78 de ani, iar cel mai tânăr 20 de ani.

#13 Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor

Primul pe listă: Alexandru Bujorean, 37 ani, profesie – jurist

Pe lista Partidului Liga Orașelor și Comunelor sunt 54 de persoane. 11 sunt juriști, 9 profesori, iar 4 ingineri. Printre candidați mai sunt 3 politologi, 2 economiști, un militar, un preot, un regizor, un architect, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 73 de ani, iar cel mai tânăr 19 ani.

#14 Partidul Politic ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

Primul pe listă: Boris Volosatîi, 69 ani, profesie – profesor

AUR are pe listă 62 de candidați. Cei mai mulți, 11, sunt profesori. Printre candidați mai sunt 8 ingineri, 6 studenți, 5 economiști, 5 juriști, 3 lăcătuși auto și 2 zugravi. De altfel, AUR este printre partidele unde este cea mai mare varietate de profesii. Printre cei care-și doresc să devină deputați mai sunt un veterinar, un diplomat, un barman-animator, un cofetar, un pictor decorativ, un artist plastic, un asistent social, un electrician, un electromontator, un bijutier, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 76 de ani, iar 4 dintre candidați au câte 19 ani.

De menționat faptul că AUR are pe listă cei mai mulți candidați studenți.

#15 Victoria Sanduța – candidat independent

Victoria Sanduța candidează independent la funcția de deputat. Ea are 38 de ani, este de profesie jurist și este angajată oficial la SRL ”SUCCESS GAMES” – un SRL cu activităţi de editare a unor produse software.

#16 Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”

Primul pe listă: Denis Roșca, 40 ani, profesie – economist

Alianța „MOLDOVENII” are pe listă 57 de persoane. 7 sunt de profesie economiști, 5 ingineri, 5 juriști, iar 3 profesori. Pe listă mai sunt 2 medici, 2 frizeri, 2 antrenori, 2 farmaciști, un tâmplar, un technician dentar, un jurnalist, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 67 de ani, iar cel mai tânăr 21 de ani.

#17 Partidul Politic „MOLDOVA MARE”

Primul pe listă: Victoria Furtună, 44 ani, profesie – jurist

Partidul „MOLDOVA MARE” are pe listă 69 de candidați la funcția de deputat. Cei mai mulți, 12, sunt de profesie economiști. Pe listă mai sunt 10 juriști, 6 ingineri, 3 jurnaliști, 3 profesori, 2 electricieni, un lemnar, un agent de turism, un militar, un lăcătuș auto, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 77 de ani, iar cel mai tânăr 25 de ani.

#18 Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”

Primul pe listă: Aurelian Silvestru, 76 ani, profesie – psiholog

„Blocul Unirea Națiunii” are pe listă 79 de persoane. 28 sunt profesori, 12 sunt de profesie juriști și 11 ingineri, Pe listă mai sunt 4 economiști, 4 istorici, un psiholog, un pictor, un mecanic, dar și alții. Cel mai tânăr candidat are 28 de ani.

De menționat faptul că pe lista „Blocului Unirea Națiunii” găsim cea mai vârstnică persoană care candidează la funcția de deputat. Este vroba de Felonia Pascal, o fostă profesoară în vârstă de 87 de ani. De altfel, pe lista „Blocului Unirea Națiunii” sunt cei mai mulți pensionari – 23, dar și cei mai mulți candidați cu profesia de profesor.

#19 PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ

Primul pe listă: Dmitri Torner, 45 ani, profesie – consultant internațional în afaceri

Pe lista Partidului Noua Opțiune Istorică sunt 55 de persoane. 13 sunt de profesie economiști, 5 profesori, 5 juriști și 4 ingineri. Printre candidați mai sunt un strungar, un pictor, un antrenor de fotbal, un instructor auto, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 70 de ani, iar cel mai tânăr 19 ani.

#20 Partidul Liberal

Primul pe listă: Mihai Ghimpu, 74 ani, profesie – jurist

Pe lista Partidului Liberal sunt 58 de persoane. Cei mai mulți, 17, sunt profesori. Printre candidați mai sunt 6 juriști, 5 economiști, 5 ingineri, 3 medici, un pompier, un militar, un oenolog, un biolog, dar și alții. Cel mai tânăr candidat are 26 de ani. În același timp, sunt 4 candidați care au câte 74 de ani.

#21 Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”

Primul pe listă: Gabriel Calin, 40 ani, profesie – jurnalist

„Uniunea Creștin-Socială din Moldova” are pe listă 53 de candidați. 6 sunt economiști, 5 jurnaliști, 5 ingineri, 5 șoferi, 4 profesori și 3 juriști. Printre candidați mai este un matematician, un tractorist, un medic, dar și alții. Cel mai tânăr candidat are 21 de ani, iar cel mai vârstnic 74 de ani.

#22 Tatiana Crețu – candidat independent

Tatiana Crețu candidează independent la funcția de deputat. Ea are 34 de ani, este de profesie jurist, iar, potrivit informațiilor de pe cec.md, în prezent, nu este angajată oficial la niciun loc de muncă.

#23 Partidul Politic „Partidul Nostru”

Primul pe listă: Renato Usatîi, 47 ani, profesie – pedagog

Pe lista Partidului „Partidul Nostru” sunt 103 candidați. Cei mai mulți, 33, sunt juriști. Printre candidați mai sunt 18 economiști, 16 profesori și 16 ingineri. Pe listă mai este un technician dentar, un medic, un politolog, un kinetoterapeut, un tâmplar, un politolog, dar și alții. Cel mai vârstnic candidat are 72 de ani, iar cel mai tânăr 24 de ani.