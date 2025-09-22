A urcat băut la volan și a rămas fără permis

Un conducător auto a fost prins de poliție în timp ce se deplasa pe traseul R14, în apropiere de frontiera cu Ucraina, aflându-se la volan în stare de ebrietate. Cazul a avut loc pe 14 iulie 2025, dimineața. Testul efectuat cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 0,22 mg/l alcool în aerul expirat, ceea ce depășește norma admisă de legislația Republicii Moldova.

Dosarul a ajuns în instanță, iar șoferul și-a recunoscut vina. Judecătorii au decis aplicarea unei amenzi în valoare de 35.000 de lei și privarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de șase luni.