„Există doar dorința de a ajuta” – Ilie Maxian, gest frumos pe șoseaua spre Soroca / VIDEO

Ieri, în drum spre Soroca, interpretul Ilie Maxian a făcut un gest care i-a surprins pe localnici prin simplitatea și căldura lui. Pe marginea șoselei, artistul a zărit două doamne care duceau torbe grele. Fără să stea pe gânduri, le-a întrebat dacă au nevoie de ajutor și le-a oferit să le ducă până acasă.

Una dintre doamne i-a povestit că parcurge în fiecare zi câțiva kilometri pentru a strânge nuci, iar drumul este obositor. Ilie Maxian le-a condus până la casă, arătând atenție și grijă pentru efortul lor de zi cu zi.

Gestul său nu a fost unul făcut pentru a fi remarcat, a venit pur și simplu din dorința de a face ceva frumos pentru oameni.

Artistul a menționat pe pagina sa de TikTok: „Uneori, nu există „momentul perfect” pentru a face o faptă bună. Există doar dorința sinceră de a ajuta.”

https://www.tiktok.com/@maxian_ilie/video/7552563627518201099?q=ilie%20maxian&t=1758523300448


