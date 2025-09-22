Opt școli din raionul Soroca ar putea primi aproape jumătate de milion de lei pentru reparații și dotări

Consiliul Raional Soroca a supus consultărilor publice un proiect de decizie ce prevede alocarea a 484,3 mii de lei din componenta raională pentru mai multe instituții de învățământ. Precizăm, fiindcă anterior Consiliul Raional Soroca și-a adjudecat niște merite care nu le aparțin, că acești bani nu provin din bugetul raionului, ci dintr-un mecanism național special destinat școlilor, pentru a evita confuziile că ar fi „banii raionului”.

Potrivit documentului plasat pe pagina oficială a Consiliului Raional Soroca, proiectul vizează sprijinirea a opt instituții de învățământ din raion, prin reparații, modernizări și achiziții de echipamente. Astfel, dacă va întruni votul majorității consilierilor, finanțarea urmează să fie distribuită după cum urmează:

Gimnaziul Bulboci – 13,7 mii lei pentru lucrări electrotehnice și o pompă de apă pentru cazangerie.

Gimnaziul Cosăuți – 28,6 mii lei pentru modernizarea evidenței electrice și verificări tehnice.

Gimnaziul Nimereuca – 239,4 mii lei pentru documentație tehnică, expertize și audit energetic.

Gimnaziul Rudi – 78,8 mii lei pentru reparații la cazangerie.

Gimnaziul „V. Burduja” – 15 mii lei pentru mese de inox în cantină.

Gimnaziul Bădiceni – 40 mii lei pentru echipament acustic.

Liceul Teoretic Visoca – 38,8 mii lei pentru o boxă și echipamente audio.

Gimnaziul „Nicolae Cornea” – 30 mii lei pentru deservirea cazangeriei.

Apropo, „componenta raională” reprezintă o parte din bugetul național alocat educației, gestionată prin autoritățile publice locale de nivelul II. Ea nu este constituită din veniturile proprii ale raionului, ci este destinată exclusiv finanțării instituțiilor de învățământ pentru necesități punctuale – de la reparații curente la dotări tehnice.

Acest mecanism funcționează conform Hotărârii Guvernului nr. 868/2014, care stabilește finanțarea școlilor „în bază de cost standard per elev”. Practic, fondurile sunt repartizate în funcție de necesități și solicitări, în baza demersurilor depuse de instituții.

În conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat online pentru consultări publice. Urmează ca acesta să fie examinat de comisiile consultative și apoi supus votului consilierilor raionali.

Dacă va fi aprobat, proiectul va permite modernizarea și dotarea mai multor școli din raionul Soroca, contribuind la condiții mai bune de studiu. Totodată, clarificarea privind „componenta raională” este esențială pentru ca locuitorii să înțeleagă că acești bani sunt resurse naționale destinate educației, nu fonduri proprii ale raionului.