14 instituții de învățământ din raionul Soroca au revenit astăzi la ore

Majoritatea elevilor din Republica Moldova au revenit la ore după vacanța de iarnă vineri, 9 ianuarie. Alți elevi au început semestrul II astăzi, 12 ianuarie.

În raionul Soroca sunt 43 de instituții de învățământ. Dintre acestea, 29 au decis reluarea orelor vineri, iar 14 școli au început activitatea luni. Informația a fost confirmată de șefa interimară a Direcției Învățământ Soroca, Elena Prodan.

Elevii care au început semestrul II luni vor fi nevoiți să recupereze ziua de vineri. Fiecare instituție stabilește modul de recuperare. Școlile pot organiza orele într-o zi de sâmbătă sau pot adăuga câte o oră suplimentară pe zi. Termenul limită pentru recuperare este 25 mai.

Elevii din toate instituțiile de învățământ general au intrat în vacanța de iarnă pe 25 decembrie 2025. Vacanța a fost stabilită conform calendarului școlar aprobat pentru anul de studii 2025–2026.