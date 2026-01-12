Ansamblul „Struguraș” din satul Racovăț – Premiul I la festivalul Copiilor Români de Pretutindeni din Canada / VIDEO

Am participat la Festivalul-Concurs de Datini pentru Copiii Români de Pretutindeni – Canada, un eveniment de mare valoare culturală, care a reunit copii talentați din diverse colțuri ale lumii, uniți prin dragostea pentru tradițiile, obiceiurile și folclorul românesc.

În cadrul acestui festival ansamblul „Struguraș”, sub ghidarea conducătorului Rotaru Lilia, a obținut Premii de Excelență și Premiul I, rezultate care încununează munca asiduă, dăruirea și talentul acestor copii minunați. Prin prestația lor autentică, plină de energie și emoție, membrii ansamblului au adus frumusețea datinilor, reușind să impresioneze juriul și publicul deopotrivă.

Fiecare moment artistic a fost rodul multor ore de repetiții, al pasiunii pentru tradiție și al dorinței de a reprezenta cu cinste valorile neamului nostru. Mulțumiri alese adresăm ansamblului „Struguraș”, pentru implicarea, seriozitatea și dragostea cu care duc mai departe zestrea culturală românească.

Mulțumim din suflet părinților acestor copii minunați, pentru sprijin, înțelegere și susținere necondiționată, fără de care aceste reușite nu ar fi fost posibile. De asemenea, aducem mulțumiri speciale grupului de instrumentiști, care prin profesionalismul și dedicarea lor au completat armonios momentele artistice, oferind profunzime și autenticitate fiecărei interpretări.

Aceste rezultate de excepție reprezintă o mândrie pentru toți cei implicați și o dovadă clară că tradițiile neamului sunt vii, apreciate și duse cu cinste peste hotare. Felicitări tuturor pentru aceste locuri de frunte obținute prin muncă, talent și dăruire!

Lilia Rotaru, directoarea Casei de Cultură din satul Racovăț