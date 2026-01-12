Kremlinul ar căuta un nou lider pentru Cecenia – Kadârov, în stare gravă la spital

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, se află în prezent în spital, după ce ar fi suferit o insuficiență renală. Informația este relatată de RBC-Ucraina, cu trimitere la surse apropiate situației.

„Lui Kadîrov i-au cedat rinichii, iar Kremlinul caută de urgență un nou lider pentru Cecenia”, susțin sursele citate de publicația ucraineană. Potrivit acestora, în prezent, la spital se află și membri ai familiei lui Kadîrov, inclusiv rude sosite din alte țări, transmite stiri.md cu referire la rbc.ua.

De menționat că, în ajunul Anului Nou, Kadîrov intenționa să participe la o ședință a Consiliului de Stat al Federației Ruse, prezidată de Vladimir Putin, însă planurile i-au fos zădărnicite de o spitalizare de urgență. Presa relatează că, în timpul unei vizite la Moscova, liderul cecen ar fi fost „salvat în ultimul moment”, după care s-a întors acasă și nu a mai apărut în public.

Anterior, în luna mai, publicația „Novaia Gazeta Europa” scria că, din cauza deteriorării stării de sănătate, Kadîrov ar pregăti un succesor pentru funcția de lider al Ceceniei. Potrivit sursei, unul dintre posibilii candidați ar fi fiul său, Adam Kadîrov.

Ramzan Kadîrov este căutat din anul 2022 de Serviciul de Securitate al Ucrainei, fiind suspectat de atentat la integritatea teritorială a Ucrainei și implicare în războiul de agresiune.

În decembrie 2024, în mediul online a fost publicat un video în care Kadîrov apare alături de prizonieri de război ucraineni. Autoritățile de la Kiev au sesizat Comitetul Internațional al Crucii Roșii, iar oficiali ucraineni au menționat că prizonierii ar fi putut fi deținuți pe teritoriul Ceceniei.