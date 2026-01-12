Internată de urgență la spital – Sofia Vicoveanca a suferit un infarct

Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară românească, Sofia Vicoveanca, a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava, informează mediafax.ro1.

 Sofia Vicoveanca este născută în Cernăuți (astăzi – Ucraina), unde a trait drama refugiului cu mama sa, după ce Bucovina de Nord a fost anexată de Uniunea Sovietică și tatăl ei a fost luat prizonier. nMai târziu, s-a stabilit cu familia ei la Vicovu de Jos (județul Suceava). De aici și-a luat și numele de scenă – Vicoveanca – un semn de iubire și de respect pentru pământul care a adoptat-o.

 Sofia Vicoveanca (84 de ani) are o carieră muzicală de peste 60 de ani.

