Internată de urgență la spital – Sofia Vicoveanca a suferit un infarct

Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară românească, Sofia Vicoveanca, a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava, informează mediafax.ro1.

Sofia Vicoveanca, interpreta de muzică populară extrem de iubită de români, a suferit un infarct miocardic în timpul nopții, relatează monitorulsv.ro. Ea a fost preluată cu ambulanța de un echipaj medical și transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava.

Sofia Vicoveanca este născută în Cernăuți (astăzi – Ucraina), unde a trait drama refugiului cu mama sa, după ce Bucovina de Nord a fost anexată de Uniunea Sovietică și tatăl ei a fost luat prizonier. nMai târziu, s-a stabilit cu familia ei la Vicovu de Jos (județul Suceava). De aici și-a luat și numele de scenă – Vicoveanca – un semn de iubire și de respect pentru pământul care a adoptat-o. Sofia Vicoveanca (84 de ani) are o carieră muzicală de peste 60 de ani. Foto: Gândul