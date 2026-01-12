Primul miracol al anului: O mamă a adus pe lume al nouălea copil chiar în drum spre spital

Echipa de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei a avut o intervenție cu totul special în primele zile ale anului 2026, marcată de emoții pozitive – asistarea unei nașteri în ambulanță.

Cazul a avut loc la data de 5 ianuarie 2026, când la ora 14:14, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel, într-o localitate din raionul Sîngerei, pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei gravide ce prezenta contracții uterine, fiind la săptămâna 38-39 de sarcina.

În doar 12 minute, ambulanța a ajuns la domiciliu, unde personalul medical a evaluat pacienta, constatând că gravida în vârstă de 37 ani, la sarcina IX, termenul de 38-39 săptămâni, naștere IX – prezenta semnele de debut a travaliului și s-a decis de a o transporta de urgență la spital.

În timpul transportării către instituția medicală s-a declanșat nașterea și la ora 14:45 s-au auzit primele țipete în ambulanță. Astfel, femeia a născut un băiețel sănătos, cu greutatea de 3350 g și un scor Apgar de 7-8 puncte, iar venirea pe lume a fost asistată în ambulanță cu profesionalism și grijă de către membrii echipei AMU.

Mamă și nou-născutul în stare satisfăcătoare, au fost transportați în siguranță la Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Clinic Bălți, pentru îngrijiri postnatale.

Transmitem felicitări și recunoștință echipei SAMU Sîngerei pentru devotamentul, profesionalismul și empatie de care au dat dovadă în această misiune deosebită: medic de urgență – Gheorghe Bostan; asistent medical – Maxim Văscu; conducător autoambulanța – Semion Cenușă.

Această intervenție reprezintă încă o dovadă a importanței Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească și a impactului pozitiv pe care îl are asupra comunității noastre.

SURSA: Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească