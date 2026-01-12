Maia Sandu, averea din 2025: aceleași proprietăți și mai puține economii decât acum cinci ani

Proprietățile președintei Maia Sandu au rămas neschimbate pe parcursul anului 2025, în timp ce veniturile salariale au crescut, potrivit declarației de avere depuse de șefa statului la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Documentul arată că Maia Sandu deține același bun imobil ca în anii precedenți, în timp ce economiile sunt mai modeste decât cele indicate la începutul primului mandat, transmite radiomoldova.md.

Potrivit declarației de avere, Maia Sandu a obținut, în 2025, un salariu de 269.333 de lei de la Președinție, ceea ce corespunde unei remunerații medii de aproximativ 22.400 de lei pe lună. În același an, șefa statului a mai încasat 55.065 de lei sub formă de plăți pentru concediul nefolosit în perioada anilor 2020 – 2024, precum și 154.057 de lei reprezentând diurne pentru deplasările oficiale efectuate peste hotare.

Tot în 2025, președinta a declarat 67.190 de lei drept compensații pentru prejudiciu moral, sumă achitată prin intermediul unui executor judecătoresc.

La capitolul economii, declarația indică un singur cont bancar, deschis la o instituție financiară din Chișinău, cu un sold de 21.324 de lei.

Președinta declară în continuare un singur apartament cu suprafața de 74.5 metri pătrați, achiziționat în anul 2003, care rămâne singura proprietate imobiliară indicată în declarațiile de avere depuse pe parcursul exercitării funcției de șefă a statului.

Prin comparație, la preluarea funcției, Maia Sandu declara mai multe conturi și active, inclusiv un cont bancar în Republica Moldova, un depozit bancar în Statele Unite ale Americii, cu economii de peste 21.000 de dolari, precum și un autoturism, care a fost vândut în 2023 pentru suma de 8.000 de euro.