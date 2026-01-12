Cancerul colorectal în vizorul autorităților – circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal

Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB).

Testul respectiv a fost efectuat în rândul populației asimptomatice cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani din municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Râșcani și Centru), municipiul Bălți și raioanele Cahul, Călărași, Ungheni, Cantemir, Cimișlia și Edineț. Rezultatele testării au fost pozitive în cazul a peste 460 de persoane, dintre care 311 au fost programate pentru servicii de colonoscopie.

Persoanele cu rezultatul pozitiv au avut posibilitatea să efectueze colonoscopia la instituțiile publice desemnate de Ministerul Sănătății, și anume: Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, Spitalul de Stat, Institutul Oncologic, Spitalul raional Cantemir și Spitalul raional Cimișlia.

Anul trecut, 257 de persoane au beneficiat de servicii de colonoscopie, iar una din cinci persoane examinate a fost diagnosticată cu stări precanceroase sau cancer.

Cheltuielile destinate screeningului colorectal prin metoda iFOB au fost acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și au depășit 560 de mii de lei.

Pentru anul 2026, în fondul sus-menționat au fost aprobate 4,3 milioane de lei pentru realizarea screeningului colorectal prin metoda iFOB. Aceste acțiuni au menirea de a crește rata de depistare timpurie a cancerului colorectal și a interveni din timp în cazul unor afecțiuni oncologice, ceea ce contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la sporirea șanselor de supraviețuire a populației.