A condus fără permis și sub influența alcoolului

Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate, fără a deține permis de conducere, faptă care a pus în pericol siguranța circulației rutiere.

Bărbatul a condus o motocicletă pe un drum dintr-o localitate rurală, manifestând un comportament neadecvat în trafic. Echipajul de poliție care patrula zona a observat deplasarea suspectă și a stopat vehiculul.

În urma verificărilor, s-a constatat că persoana nu deținea permis de conducere și prezenta semne evidente de consum de alcool. Conform buletinului de analiză toxicologică, concentrația de alcool în sânge a fost de 1,50 g/l, ceea ce constituie stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat.

În urma individualizării pedepsei, instanța a dispus:

2 ani de închisoare ,

dintre care 9 luni cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis ,

iar restul pedepsei – 1 an și 3 luni – suspendată condiționat ,

cu stabilirea unui termen de probațiune de un an.

Autoritățile reamintesc că conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate reprezintă o infracțiune gravă, iar respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieților omenești.