Atelier de lucru: „Europa unită prin diversitate lingvistică” / VIDEO

Motto: „Mai multe limbi, mai multe oportunități”

La 26 septembrie 2025, în cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, a avut loc un atelier de lucru dedicat Zilei Limbilor Europene. Evenimentul a reunit elevii instituției, care au participat activ la activități menite să promoveze cunoașterea și respectul pentru diversitatea lingvistică și culturală a Europei.

Scopul activității a fost:

• dezvoltarea respectului pentru diversitatea lingvistică și culturală,

• sensibilizarea elevilor față de importanța cunoașterii limbilor străine pentru dialogul intercultural și integrarea europeană,

• stimularea curiozității și a motivației pentru învățarea limbilor.

Organizatorii activității, Streliciuc Veronica și Guțu Svetlana, au subliniat faptul că această inițiativă a devenit deja o tradiție anuală în colegiu. În fiecare an, elevii marchează Ziua Limbilor Europene prin activități creative, menite să dezvolte respectul pentru diversitate și dorința de a descoperi noi orizonturi prin învățarea limbilor străine.

Reporter: Corina Perdinschii