De la livezile Sorocii pe rafturile Europei: povestea companiei Mialex Nord / VIDEO

Tot mai multe fructe moldovenești ajung astăzi în supermarketurile din Germania, Polonia și România. Printre exportatorii care au reușit să cucerească piața Uniunii Europene se numără Mialex Nord, o companie fondată în 2003 de antreprenorul Oleg Alexandrov.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, afacerea a început prin activitatea de intermediere: colecta producția de la micii fermieri și o pregătea pentru export, orientându-se spre piața CSI. Lipsa unor volume suficiente și a accesului la standarde internaționale i-a determinat pe fondatori să investească direct în livezi și vii.

Astăzi, compania administrează 55 de hectare de culturi – 25 de hectare de prune, 10 de mere, 5 de caise și 15 de viță-de-vie pentru struguri de masă – iar producția este destinată exclusiv pieței europene.

Accesul pe piața UE a fost posibil datorită respectării unor cerințe stricte de calitate. „Fără standarde internaționale nu putem exporta. De aceea, împreună cu micii producători cu care colaborăm, controlăm totul ca marfa să fie omogenă”, a declarat Oleg Alexandrov.

Această disciplină a transformat compania într-un partener de încredere pentru marile rețele de magazine din Europa. În același timp, Mialex Nord sprijină micii fermieri să se asocieze, pentru a putea livra cantități mari și constante către lanțurile de retail.

Orientarea spre Uniunea Europeană a adus beneficii clare: prețuri mai bune, stabilitate și siguranța plăților. Spre deosebire de piața CSI, unde existau bariere vamale și riscuri financiare ridicate, exportul spre UE oferă fermierilor predictibilitate. Aceasta le dă curaj să investească în livezi noi și să ridice standardele de producție.

Povestea Mialex Nord arată cum adaptarea la regulile stricte ale Uniunii Europene și investițiile în calitate pot transforma o afacere locală într-un jucător competitiv pe piața internațională. În același timp, succesul companiei confirmă că viitorul agriculturii moldovenești este legat de asociere, modernizare și deschidere spre Europa.